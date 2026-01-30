Раскрыта мечта обвиняемой в афере с похищением подростка 18-летней россиянки

Фигурантка дела о похищении подростка в Красноярске мечтает о встрече с матерью

18-летняя фигурантка дела о похищении подростка в Красноярске мечтает о встрече с матерью. Об этом сообщила ее адвокат Наталья Балог, передает ТАСС.

По словам адвоката, девушка просит о встрече с родительницей, а также разрешить ей совершать телефонные звонки брату и сестре. Она уже подала соответствующие заявления следователю. «Мама в Красноярске, она приехала в город, как только смогла, надеется получить краткосрочное свидание с Аделиной. Ну и сама девочка этого ждет», — сказала Балог.

По информации агентства, все эти заявления будут рассмотрены 2 февраля.

Ранее стало известно, что мошенники сказали 18-летней сургучанке положить взятые из сейфа деньги в ее личный рюкзак и отдать его курьеру. Помимо денег в рюкзаке лежали паспорт, зарядка для телефона и личные вещи. Адвокат фигурантки Балог отметила, что мошенники заставили ее доверительницу взять часть денег себе.

Девушку зовут Аделина Батырова. По ее словам мошенники угрожали ей ОМОНом и судом, а также назвали данные ее близких.

