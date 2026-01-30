Россиян предупредили о риске сердечного приступа из-за уборки снега

Врач Невокшанов: Уборка снега и холод могут спровоцировать сердечный приступ

Зимой риск возникновения сердечного приступа становится выше из-за уборки снега и других сезонных нагрузок на организм. Об этом предупредил врач высшей категории, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Олег Невокшанов в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, холод сам по себе увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему: повышается артериальное давление, учащается пульс и возрастает вязкость крови, что провоцирует образование тромбов. В группе особого риска находятся люди с гипертонией, стенокардией, а также перенесшие инфаркт или инсульт.

Врач подчеркнул, что дополнительную опасность для сердца представляют непривычные физические нагрузки, в том числе расчистка снега лопатой, которая требует больших энергозатрат и может спровоцировать сердечный приступ. Врач рекомендует выполнять такую работу осторожно, делая перерывы и не стремясь закончить ее как можно быстрее.

Невокшанов также напомнил о признаках надвигающейся сердечной катастрофы, к которым относятся давящие боли за грудиной, одышка, слабость и холодный пот. Также он посоветовал людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями избегать экстремальных нагрузок и быть особенно внимательными к своему состоянию зимой.

