Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
13:34, 30 января 2026Спорт

Россиянин поставил на четыре матча Лиги чемпионов и выиграл 3,4 миллиона рублей

Россиянин поставил 1,6 миллиона руб. на четыре матча ЛЧ и выиграл 3,4 миллиона
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nicolò Campo / LightRocket / Getty Images

Клиент букмекерской конторы (БК) собрал экспресс-ставку из четырех матчей восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Общий коэффициент пари составил 2,12 — россиянин поставил 1,6 миллиона рублей. Среди его прогнозов была победа «Байера» над «Вильярреалом» при счете 2:0 в пользу немцев, а также то, что в матче «Тоттенхэма» против «Айнтрахта» будет забито больше одного мяча.

Все прогнозы оказались верными и ставка сыграла. Россиянин выиграл более 3,4 миллиона рублей.

Ранее два россиянина сделали крупные ставки на матчи восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Оба выиграли более 5 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на приглашение Путину приехать в Киев

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Раскрыт способ не работать по пятницам без угрозы увольнения

    Apple подняла цены в России

    В прибывшем в Россию укропе нашли наркотик

    Стала известна личность жениха Анастасии Решетовой

    Открывший огонь по россиянке подросток рассказал о принятом решении

    В Кремле рассказали о динамике боев на фронте

    Постпред США при НАТО заявил о скором прояснении вопроса по территориям Украины

    Россиянин поставил на четыре матча Лиги чемпионов и выиграл 3,4 миллиона рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok