Россиянин поставил на четыре матча Лиги чемпионов и выиграл 3,4 миллиона рублей

Клиент букмекерской конторы (БК) собрал экспресс-ставку из четырех матчей восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Общий коэффициент пари составил 2,12 — россиянин поставил 1,6 миллиона рублей. Среди его прогнозов была победа «Байера» над «Вильярреалом» при счете 2:0 в пользу немцев, а также то, что в матче «Тоттенхэма» против «Айнтрахта» будет забито больше одного мяча.

Все прогнозы оказались верными и ставка сыграла. Россиянин выиграл более 3,4 миллиона рублей.

Ранее два россиянина сделали крупные ставки на матчи восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Оба выиграли более 5 миллионов рублей.