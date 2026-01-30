Два россиянина выиграли по 5 миллионов рублей на матчах Лиги чемпионов

Два россиянина сделали крупные ставки на матчи восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает Betonmobile.

Один из игроков поставил 2,5 миллиона рублей на победу «Челси» над «Наполи». Лондонцы взяли три очка, а клиент букмекерской конторы (БК) пополнил счет на 5,55 миллиона рублей.

Второй игрок поставил 2 миллиона рублей на победу «Спортинга» над «Атлетиком» из Бильбао. Португальцы также взяли верх над соперником и россиянин выиграл 5,4 миллиона.

Ранее российский клиент букмекерской конторы поставил миллион рублей на десять ничьих в матчах восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов, но проиграл. Денег его лишило поражение «Реала» от «Бенфики».