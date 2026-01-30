Реклама

10:35, 30 января 2026Спорт

Два россиянина выиграли по 5 миллионов рублей на матчах Лиги чемпионов

Два россиянина выиграли по 5 миллионов на матчах восьмого тура Лиги чемпионов
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Matteo Ciambelli / Reuters

Два россиянина сделали крупные ставки на матчи восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает Betonmobile.

Один из игроков поставил 2,5 миллиона рублей на победу «Челси» над «Наполи». Лондонцы взяли три очка, а клиент букмекерской конторы (БК) пополнил счет на 5,55 миллиона рублей.

Второй игрок поставил 2 миллиона рублей на победу «Спортинга» над «Атлетиком» из Бильбао. Португальцы также взяли верх над соперником и россиянин выиграл 5,4 миллиона.

Ранее российский клиент букмекерской конторы поставил миллион рублей на десять ничьих в матчах восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов, но проиграл. Денег его лишило поражение «Реала» от «Бенфики».

