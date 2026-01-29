Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
11:56, 29 января 2026Спорт

Поражение «Реала» лишило игрока миллиона рублей

Игрок поставил миллион рублей на десять ничьих в Лиге чемпионов и проиграл
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Российский клиент букмекерской конторы поставил миллион рублей на десять ничьих в матчах восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов, но проиграл. Об этом сообщает Betonmobile.

Игрок спрогнозировал ничьи во встречах топ-клубов: «Барселоны», английских «Манчестер Сити», «Арсенала», «Ливерпуля», немецких «Баварии» и «Байера», итальянского «Ювентуса», испанских «Реала» и «Атлетико», а также французского ПСЖ. Общий коэффициент достиг 101,00, обещая 101 миллион рублей прибыли.

Поражения «Реала» (2:4 от «Бенфики») и «Атлетико» (1:2 от «Буде-Глимт») лишили игрока выигрыша. Остальные восемь событий прошли успешно.

Ранее 29 января определились все участники плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. По итогам общего этапа турнира восемь лучших команд получили прямые путевки в 1/8 финала. Еще 16 клубов поборются за выход в эту стадию в дополнительном раунде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Лукойл» заключил сделку по продаже зарубежных активов. Кто стал покупателем тысяч АЗС в Европе и Азии?

    Редкоземы и сверхсекретный лагерь под ледником. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    В Индии бушует вирус с высокой летальностью. Угрожает ли он России

    Евгения Медведева примерила свадебный наряд

    ВС России придумали новый способ скрывать от ВСУ летящие дроны

    В США увидели в ИИ причину проблем с трудоустройством выпускников колледжей

    Расчленивший в Дагестане мать троих детей оказался экстремистом с криминальным прошлым

    Врач связал смерти пациентов интерната в Кузбассе с распространенной инфекцией

    Названы возможные критерии запрета на билеты «банка приколов»

    Продажи бракованных машин в России взлетели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok