Поражение «Реала» лишило игрока миллиона рублей

Игрок поставил миллион рублей на десять ничьих в Лиге чемпионов и проиграл

Российский клиент букмекерской конторы поставил миллион рублей на десять ничьих в матчах восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов, но проиграл. Об этом сообщает Betonmobile.

Игрок спрогнозировал ничьи во встречах топ-клубов: «Барселоны», английских «Манчестер Сити», «Арсенала», «Ливерпуля», немецких «Баварии» и «Байера», итальянского «Ювентуса», испанских «Реала» и «Атлетико», а также французского ПСЖ. Общий коэффициент достиг 101,00, обещая 101 миллион рублей прибыли.

Поражения «Реала» (2:4 от «Бенфики») и «Атлетико» (1:2 от «Буде-Глимт») лишили игрока выигрыша. Остальные восемь событий прошли успешно.

Ранее 29 января определились все участники плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. По итогам общего этапа турнира восемь лучших команд получили прямые путевки в 1/8 финала. Еще 16 клубов поборются за выход в эту стадию в дополнительном раунде.