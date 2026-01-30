Российская телеведущая высмеяла введенные против нее санкции Евросоюза

Ведущая «России 1» Ситтель назвала санкции ЕС высокой оценкой ее работы

Ведущая телеканала «Россия 1» Мария Ситтель высмеяла санкции, которые ввел против нее Европейский союз (ЕС). В своем Telegram-канале она назвала эти ограничения высокой оценкой ее работы.

Ситтель отметила, что пополнила список людей, «крайне опасных для Евросоюза». «Вот такая высокая оценка нашей деятельности. Ну что, дорогие друзья, чем опаснее мы для Евросоюза, тем полезнее мы для нашей страны. Так что живем дальше, работаем дальше. А европейцев ждем в гости», — отметила ведущая.

Ранее на санкции ЕС отреагировал журналист Павел Зарубин. Комментируя введенные против него ограничения, он отметил, что хотел бы посетить только Гренландию из всех мест в Европе, и в шутку добавил, что скоро туда может понадобиться американская виза.

29 января ЕС ввел санкции против Зарубина, Ситтель, спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, ведущей Первого канала Екатерины Андреевой, рэпера Романа Чумакова и артиста балета Сергея Полунина. Их, в частности, обвинили в «распространении пропаганды».