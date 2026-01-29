Журналист Зарубин отреагировал шуткой на введенные против него санкции ЕС

Журналист Павел Зарубин, против которого Европейский союз (ЕС) ввел санкции, отреагировал на произошедшее шуткой про Гренландию и США. Пост об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Одно из немногих мест в Европе, куда мне интересно было бы поехать — это, пожалуй, Гренландия. Слышал, правда, что вскоре туда понадобится виза США», — поиронизировал Зарубин.

О том, что Зарубина внесли в санкционный список ЕС, стало известно 29 января. Ограничения также коснулись комментатора Дмитрия Губерниева, ведущей Первого канла Екатерины Андреевой, ведущей канала «Россия 1» Марии Ситтель, рэпера Романа Чумакова и артиста балета Сергея Полунина.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна перейти под контроль США. В частности, он усомнился в правах Дании на эту территорию. Трамп также заявлял, что намерен купить остров, подчеркнув, что не хотел бы прибегать к военной силе. Власти Дании сочли невозможной продажу острова США.