16:28, 30 января 2026Россия

Российские подростки залезли на стелу у ТЦ и попали на видео

Майя Назарова

В Екатеринбурге двое подростков залезли на 20-метровую стелу у торгового центра (ТЦ) «Карнавал». Действия российских школьников попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На представленных кадрах юноши находятся на большой высоте. Их поступок удивляет очевидцев.

По предварительным данным, российских школьников пытаются снять со стелы сотрудники охраны ТЦ.

До этого стало известно, что в Красноярске 11-летний ребенок сорвался во время занятий по спортивному туризму.

Спасти его не удалось. В городской прокуратуре отметили, что школьник занимался в секции около двух лет. Занятия проводил тренер, который состоит в штате учебного учреждения.

Еще раньше в Петропавловске-Камчатском первоклассник упал с крыши школы. Когда учительница отвлеклась на других детей, шестилетний мальчик залез на крышу хозяйственного помещения на территории российского образовательного учреждения и упал с высоты.

