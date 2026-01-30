Российские войска начали атаковать окраины Запорожья

Эксперт Киселев: ВС России уничтожают опорные пункты ВСУ на юго-западе Запорожья

Российские войска ударами ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» уничтожают опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юго-западе Запорожья. О начале атаки на окраины города в беседе с ТАСС рассказал военный эксперт Виталий Киселев.

«Расстояние наших подразделений до Запорожья чуть меньше 20 километров. РСЗО "Ураган" наносят удары по окраинам города Запорожья с северной части и с юго-западной — по опорным пунктам противника», — заявил эксперт.

Отмечается, что командование ВСУ накапливает в городе резервы, которые затем перебрасываются к Гуляйполю, Зализничному и на ореховское направление.

Ранее перспективу выхода российских войск к Запорожью оценил военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, сейчас главный вопрос стоит о взятии Орехова — самого большого укрепрайона ВСУ на подступе к Запорожью.

