18:36, 30 января 2026Интернет и СМИ

Собчак пошутила над Лукашенко

Собчак в шутку сравнила Лукашенко с начальником, не дающим работнику уволиться
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак поиронизировала над президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который похвалил директора научно-производственного холдинга точного машиностроения «Планар» Сергея Авакова. В своем Telegram-канале она сравнила политика с начальником, который не дает работнику уволиться.

Собчак опубликовала ролик, в котором Лукашенко сказал Авакову, что если холдинг и дальше будет работать на опережение, то у него «всегда будет работа и будут большие деньги». «Ты опередил все и вся, и в Белоруссии, и в России, ты всех опередил. Идешь впереди», — добавил Лукашенко.

Журналистка в шутку сравнила диалог с ситуацией, когда руководитель компании уговаривает сотрудника не увольняться. «Ты: пытаешься уволиться после 30 лет в компании, заработав себе лишь геморрой. Начальник [реагирует так]», — написала Собчак.

Ранее телеведущая поиронизировала над президентом Финляндии Александром Стуббом, который обвинил Россию в империализме. Она напомнила, что финский лидер ранее претендовал на роль главного переговорщика от Европы по украинскому вопросу.

