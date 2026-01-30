Реклама

03:16, 30 января 2026

Стало известно о ненависти солдат ВСУ к Зеленскому

Пленный Радченко заявил, что солдаты ВСУ ненавидят Зеленского
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Рядовые военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) негативно относятся к президенту страны Владимиру Зеленскому и не хотят принимать участие в боевых действиях. Об этом сообщил один из украинских военнопленных Александр Радченко, его цитирует ТАСС.

«В воинском коллективе никто не хотел воевать. Все были против этой войны и против Зеленского, что он начал эту войну», — сказал солдат. Он добавил, что сам попал на передовую из-за мобилизации — его задержали в 200 метрах от дома, после чего доставили в военкомат.

Как отметил Радченко, медкомиссия была чистой формальностью, после которой он был направлен на боевые позиции. Пленный пожаловался, что снабжение отсутствовало, и солдаты были вынуждены существовать без еды и воды. Кроме того, там была плохая связь.

Ранее в МИД России допустили, что вскоре под мобилизацию не будут подпадать только депутаты и друзья Зеленского.

