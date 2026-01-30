У Долиной вымогали деньги и пытались сорвать концерт

Пудовкин рассказал о преступнике, вымогавшем деньги у Ларисы Долиной

Злоумышленника, который пытался помешать проведению концерта Ларисы Долиной и вымогал у нее деньги, отправили под подписку о невыезде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя певицы Сергея Пудовкина.

Все произошло перед выступлением в баре Petter в Москве. По словам Пудовкина, мужчина публиковал угрозы в своих соцсетях. Его вычислили и задержали. «Самым внимательным образом будем отслеживать все публикации, которые связаны с угрозами или безопасностью наших мероприятий», — подытожил он.

Ранее Пудовкин заявил, что на выступление артистки в баре Petter продавались даже стоячие места. Лариса Долина в три раза увеличила число концертов в 2026 году после скандала с проданной квартирой в Хамовниках, который закончился в пользу покупательницы Полины Лурье.

