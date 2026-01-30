Реклама

08:36, 30 января 2026

В Европе назвали недоразумением отправку военных в Гренландию

Politico: Глава МИД Финляндии Валтонен оправдалась перед США из-за Гренландии
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен оправдалась перед президентом США Дональдом Трампом после отправки европейских военных в Гренландию. Об этом пишет Politico, ссылаясь на телеграммы Госдепартамента, полученные изданием.

«Давайте не будем разводиться, особенно с громким скандалом», — говорится в одной из телеграмм Валтонен.

В другой телеграмме, которая была отправлена 20 января из посольства США в Хельсинки, описывалась озабоченность МИД Финляндии по поводу угроз Трампа ввести пошлины против европейских стран, которые направили военных в Гренландию.

Согласно телеграмме, Валтонен сказала американским законодателям, что прибытие нескольких солдат в Гренландию было «недоразумением». Она объяснила, что Финляндия не планирует предпринимать никаких действий «против американцев», и военные — «пара парней» — уже вернулись в свою страну.

Глава МИД Финляндии также преуменьшила угрозы Европейского союза об ответных мерах в связи с угрозой введения пошлин, назвав их тактикой переговоров, и заявила, что будет подталкивать ЕС «сделать все возможное, чтобы предотвратить торговую войну».

22 января президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в ситуации с Гренландией есть три сценария развития события, и самого плохого из них удалось избежать.

