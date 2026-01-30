Реклама

Спорт
22:03, 30 января 2026Спорт

В Норвегии объяснили недопуск Большунова на гонку под флагом Казахстана

Организатор гонки в Италии: У Большунова не было разрешения на участие
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Норвегии объяснили недопуск российского лыжника Александра Большунова на гонку под флагом Казахстана. Директор серии Ski Classics Оскар Сверд рассказал об этом в интервью NRK.

Сверд отметил, что как только организаторы поняли, что зарегистрированный на старт «Большунов из Казахстана» на самом деле является российским Большуновым, ему было отказано в участии. По словам Сверда, у российского лыжника не было разрешения на участие в соревнованиях.

«Я не знаю, какие правила использовал организатор в прошлом году, но в этом году гонка является частью Ski Classics, и мы следуем правилам Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS)», — отметил Сверд.

Ранее организаторы лыжной гонки Sudtirol Moonlight Classic в Италии объяснили ошибкой попадание Большунова в стартовый протокол под флагом Казахстана. После этого его имя исчезло из протокола. В прошлом году россиянин принял участие в этой гонке.

Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом. Также лыжник однажды выигрывал звание чемпиона мира и по два раза становился победителем общего зачета Кубка мира и многодневной гонки «Тур де Ски».

