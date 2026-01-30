Организаторы гонки в Италии объяснили внесение Большунова в протокол под флагом Казахстана

Организаторы лыжной гонки Sudtirol Moonlight Classic в Италии объяснили попадание российского лыжника Александра Большунова в стартовый протокол под флагом Казахстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет соревнований.

«Мы приносим извинения, но это было ошибкой», — заявили в оргкомитете гонки. Там также пояснили, что участие Большунова в соревнованиях не предполагалось, а спортсмен находится на месте проведения гонки для тренировок.

Ранее 29-летний Большунов оказался в протоколе 30-километрового забега под флагом Казахстана. Сейчас упоминаний о нем в документе нет. Гонка состоится 30 января.

Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом. Также лыжник однажды выигрывал звание чемпиона мира и по два раза становился победителем общего зачета Кубка мира и многодневной гонки «Тур де Ски».

