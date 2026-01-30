В России нарастили выпуск гиперзвуковых ракет

Производитель гиперзвуковых «Цирконов» нарастил выпуск ракет в 2025 году

Реутовское научно-производственное объединение (НПО) машиностроения, разработавшее гиперзвуковую ракету «Циркон», нарастило выпуск изделий в 2025 году. Об этом сообщил гендиректор-генконструктор предприятия Александр Леонов, передает РИА Новости.

«Объемы работ были в прошлом году больше, чем в предыдущем году. И по объемным показателям, и по показателям прибыли, по всем основным показателям предприятие выполнило свои задачи», — сказал представитель НПО в кулуарах Академических чтений по космонавтике.

НПО машиностроения производит различные изделия, включая противокорабельные ракеты «Оникс» и береговые ракетные комплексы «Бастион». Также специалисты предприятия поддерживают эксплуатацию межконтинентальных баллистических ракет УР-100Н УТТХ.

В сентябре издание Military Watch Magazine писало, что Россия превосходит Запад по возможностям противокорабельных ракет. Изделие П-800 комплекса «Бастион» способно развивать скорость до 2,5 числа Маха.