Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:19, 30 января 2026Наука и техника

В России нарастили выпуск гиперзвуковых ракет

Производитель гиперзвуковых «Цирконов» нарастил выпуск ракет в 2025 году
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Реутовское научно-производственное объединение (НПО) машиностроения, разработавшее гиперзвуковую ракету «Циркон», нарастило выпуск изделий в 2025 году. Об этом сообщил гендиректор-генконструктор предприятия Александр Леонов, передает РИА Новости.

«Объемы работ были в прошлом году больше, чем в предыдущем году. И по объемным показателям, и по показателям прибыли, по всем основным показателям предприятие выполнило свои задачи», — сказал представитель НПО в кулуарах Академических чтений по космонавтике.

НПО машиностроения производит различные изделия, включая противокорабельные ракеты «Оникс» и береговые ракетные комплексы «Бастион». Также специалисты предприятия поддерживают эксплуатацию межконтинентальных баллистических ракет УР-100Н УТТХ.

Материалы по теме:
«Трудно с такими бороться» Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
«Трудно с такими бороться»Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
25 июля 2023
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023

В сентябре издание Military Watch Magazine писало, что Россия превосходит Запад по возможностям противокорабельных ракет. Изделие П-800 комплекса «Бастион» способно развивать скорость до 2,5 числа Маха.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России задумали ввести новое ограничение на наличные

    В споре о тайном мировом правительстве поставили точку

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    Срок эксплуатации ядерных «Стилетов» продлят

    Доходность накопительных счетов упала еще сильнее

    В МИД назвали немыслимой поддержку Германией Украины после подрыва «Северных потоков»

    Россиянам развеяли популярный миф о меде

    Раскрыта мечта обвиняемой в афере с похищением подростка 18-летней россиянки

    Захарова увидела в европейских политиках героев «Незнайки»

    Российские подростки залезли на стелу у ТЦ и попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok