Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:01, 30 января 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали лучшего переговорщика от Европы для контактов с Москвой

Новиков: Лучшей вариант переговорщика для Европы — Жан Люк Меланшон
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telmo Pinto / NurPhoto / Getty Images

Лучшим переговорщиком со стороны Европы для урегулирования конфликта как с Европой, так и с Украиной будет французский политик Жан Люк Меланшон, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Своим мнением парламентарий поделился с «Лентой.ру».

«На мой взгляд, самым лучшим переговорщиком от Европы для урегулирования конфронтации, которая сложилась, в частности, по украинской проблематике и не только — по вопросам безопасности, по расширению НАТО и по многим другим темам, это известный французский политик Жан Люк Меланшон», — сказал Новиков.

В прошлом году крайне левый французский политик и основатель партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что единственный способ положить конец политическому тупику во Франции — это отставка Макрона. Он отметил, что это тот вариант, который сам французский лидер неоднократно исключал.

Кроме того, Меланшон поддерживал отправку на Украину миротворцев Организации Объединенных Наций (ООН).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп объявил чрезвычайное положение в США. О какой угрозе идет речь?

    Трамп заявил о согласии Путина приостановить удары по Киеву. Кому это выгодно и чем закончилось «первое энергетическое перемирие»

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    В России назвали лучшего переговорщика от Европы для контактов с Москвой

    В России призвали ввести полную выплату по уходу за больным ребенком независимо от стажа

    Известного актера назвали ящерицей в парике из-за внешности на премьере фильма

    Останки таинственно исчезнувшего юноши опознали через 10 лет

    Назван способ получить компенсацию за падение сосульки на машину

    Соболенко раскрыла отношение к отказу соперницы с Украины от рукопожатия с ней

    Перечислены главные проблемы Windows 11

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok