Лучшим переговорщиком со стороны Европы для урегулирования конфликта как с Европой, так и с Украиной будет французский политик Жан Люк Меланшон, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Своим мнением парламентарий поделился с «Лентой.ру».

«На мой взгляд, самым лучшим переговорщиком от Европы для урегулирования конфронтации, которая сложилась, в частности, по украинской проблематике и не только — по вопросам безопасности, по расширению НАТО и по многим другим темам, это известный французский политик Жан Люк Меланшон», — сказал Новиков.

В прошлом году крайне левый французский политик и основатель партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что единственный способ положить конец политическому тупику во Франции — это отставка Макрона. Он отметил, что это тот вариант, который сам французский лидер неоднократно исключал.

Кроме того, Меланшон поддерживал отправку на Украину миротворцев Организации Объединенных Наций (ООН).