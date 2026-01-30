В России прокомментировали закрытие визовых центров Канады

Депутат Журова: Канада всегда относилась к выдаче виз более предвзято, чем США

Отмена канадских виз российским гражданам предсказуема, поскольку эта страна всегда относилась к этому вопросу более предвзято, чем США, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Комментарием она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что все визовые центры Канады в России прекратили прием заявок с 28 января. Об этом говорится на сайте канадского правительства.

Журова отметила, что Канада и раньше приостанавливала возможность российским гражданам получать визы. Депутат предположила, что эта мера может быть «последним аккордом».

«Я не знаю, какая цель, если это так. Хотя, я думаю, они уже реализовали возможность получить визы в разных странах. Канада вообще, на самом деле, всегда более предвзято относились к своим визам, чем США. Проблемы были и 20 лет назад, у нас были ситуации, когда отказывали даже спортсменам, потом мы с ними судились. Канада всегда более строго относилась к документам», — прокомментировала парламентарий.

Ранее сообщалось, что генеральное консульство Италии в Москве приостановит прием документов от заявителей в феврале. Ограничения, связанные с техническими причинами, продлятся неделю — с 12 по 18 февраля.