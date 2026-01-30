Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:55, 30 января 2026РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали закрытие визовых центров Канады

Депутат Журова: Канада всегда относилась к выдаче виз более предвзято, чем США
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Отмена канадских виз российским гражданам предсказуема, поскольку эта страна всегда относилась к этому вопросу более предвзято, чем США, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Комментарием она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что все визовые центры Канады в России прекратили прием заявок с 28 января. Об этом говорится на сайте канадского правительства.

Журова отметила, что Канада и раньше приостанавливала возможность российским гражданам получать визы. Депутат предположила, что эта мера может быть «последним аккордом».

«Я не знаю, какая цель, если это так. Хотя, я думаю, они уже реализовали возможность получить визы в разных странах. Канада вообще, на самом деле, всегда более предвзято относились к своим визам, чем США. Проблемы были и 20 лет назад, у нас были ситуации, когда отказывали даже спортсменам, потом мы с ними судились. Канада всегда более строго относилась к документам», — прокомментировала парламентарий.

Ранее сообщалось, что генеральное консульство Италии в Москве приостановит прием документов от заявителей в феврале. Ограничения, связанные с техническими причинами, продлятся неделю — с 12 по 18 февраля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России задумали ввести новое ограничение на наличные

    В споре о тайном мировом правительстве поставили точку

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    Срок эксплуатации ядерных «Стилетов» продлят

    Доходность накопительных счетов упала еще сильнее

    В МИД назвали немыслимой поддержку Германией Украины после подрыва «Северных потоков»

    Россиянам развеяли популярный миф о меде

    Раскрыта мечта обвиняемой в афере с похищением подростка 18-летней россиянки

    Захарова увидела в европейских политиках героев «Незнайки»

    Российские подростки залезли на стелу у ТЦ и попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok