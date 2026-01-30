В российском регионе заявили об одном действии после заражения норовирусом 116 школьников

В Тюменской области проверят все школы и детсады после вспышки норовируса

В Тюменской области проверят все школы и детские сады после вспышки норовируса в селе Онохино. Об этом заявила вице-губернатор региона Ольга Кузнечевских, чьи слова приводит РИА Новости.

«Мы очень четко и очень жестко отслеживаем санитарную ситуацию во всех учреждениях региона, где обучаются дети. Соответствующие службы вышли на проверку всех учреждений и дошкольного, и школьного образования», — пояснила она.

О массовом заражении кишечной инфекцией в селе Онохино стало известно ранее 29 января. Пострадали 116 детей. Одного госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, а остальные 115 школьников будут проходить лечение амбулаторно.

По предварительным данным, инфекцией дети могли заразиться из-за горохового супа.