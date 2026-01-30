В США рассказали о вызывающем неопределенность «ракетном зонтике» THAAD

19FortyFive: Система THAAD вынуждает противников мириться с неопределенностью

Американская система противоракетной обороны (ПРО) THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) способна влиять на планирование ударов потенциальных противников и вызывать неопределенность. Особенности «ракетного зонтика» назвали в публикации 19FortyFive.

Отмечается, что мобильная система способна прикрывать важные объекты в ходе региональных конфликтов. Вместе с зенитными комплексами Patriot и системами Aegis THAAD обеспечивает многоуровневую защиту.

«Присутствие THAAD вынуждает противников увеличивать количество ракетных залпов, корректировать траектории и мириться с неопределенностью», — рассказывает издание.

По словам автора, THAAD затрудняет планирование ударов и повышает стоимость ракетных атак. Он подчеркнул, что система необходима не столько для обеспечения идеальной защиты, сколько для принуждения противника к корректировке действий.

Система ПРО использует кинетические перехватчики, которые на высокой скорости приближаются к целям. Противоракета оснащена бортовой головкой самонаведения, которая способна отличить боеголовку от обломков.

В декабре издание Breaking Defense писало, что активное применение THAAD в ходе израильско-иранского конфликта привело к истощению арсенала американских ракет для систем ПРО.