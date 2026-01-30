Реклама

Спорт
23:23, 30 января 2026Спорт

Валиева раскрыла подробности возвращения в фигурное катание

Валиева: Кайфую от процесса и взаимодействия с новым тренерским штабом
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Камила Валиева раскрыла подробности возвращения в спорт после дисквалификации. Об этом она рассказала в эфире Первого канала.

«Кайфую от процесса и взаимодействия с новым тренерским штабом. У меня какая-то невероятная любовь к спорту, к фигурному катанию, она будто усилилась за эти четыре года», — заявила Валиева.

По ее словам, она счастлива из-за возвращения на турниры. «Люблю фигурное катание всем сердцем, всей душой. Это самая главная мотивация», — отметила спортсменка.

18 января Валиева анонсировала возвращение на соревнования. 19-летняя фигуристка выступит на Кубке Первого канала и чемпионате России по прыжкам. Она отметила, что хочет вновь почувствовать азарт соревнований, а также пообещала показать новую программу на Кубке Первого канала.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву, провалившую допинг-тест, на четыре года. Результаты фигуристки аннулировали с 25 декабря 2021 года, из-за чего сборная России лишилась золота Олимпиады в Пекине в командных соревнованиях.

