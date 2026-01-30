Захарова обвинила Олимпийский комитет Латвии в неонацизме

Захарова назвала запрет латвийским спортсменам общаться с россиянами неонацизмом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Олимпийский комитет Латвии в проявлении неонацизма из-за рекомендации своим спортсменам не общаться с коллегами из России и Белоруссии. Ее слова приводит официальный канал Министерства иностранных дел на Rutube.

«Это тот самый национализм, который дошел до уровня неонацизма. Это не имеет никакого отношения к спорту, к конфликтам, которые имеются на планете, когда людям запрещают общаться по национальному признаку», — оценила происходящее Захарова.

15 января Олимпийский комитет Латвии рекомендовал своим спортсменам воздержаться от любых контактов с атлетами из России и Белоруссии. Кроме того, их попросили держаться на определенном расстоянии от них во время протокольных фото- и видеосъемок.

Олимпийские игры — 2026 пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Всего в соревнованиях примут участие 13 спортсменов из России. Все они выступят в нейтральном статусе.