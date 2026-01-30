Реклама

20:42, 30 января 2026Мир

В МИД России заявили о сложных отношениях с союзником США

Захарова: Заявления Японии об Украине усложняют отношения с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Высказывания министра финансов Японии Сацуки Катаяма о том, что нынешнее правительство нацелено на поддержку Украины и введение еще большего количества санкций против России, усложняют и без того непростые отношения между Москвой и Токио. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, текст ее комментария опубликован на сайте ведомства.

«Эти высказывания лишний раз доказывают откровенно недружественную сущность нынешней линии Японии в отношении нашего государства. Учитывая развитие внутриполитической ситуации в этой стране, где недавно стартовала парламентская предвыборная кампания, эксплуатация упомянутой темы, по всем признакам, носит популистский характер», — указала дипломат.

Захарова отметила, что заявления главы японского Минфина не добавляют конструктива «в и без того сложное положение дел в двусторонних связях» стран. Она подчеркнула, что Москва будет иметь их в виду при формировании политики в отношении Токио.

19 января депутат парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки заявил, что глава МИД страны Тосимицу Мотэги скучает по хорошим и доверительным отношениям с российским коллегой Сергеем Лавровым.

