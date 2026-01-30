Зарубежный стриминг обязали удалить культовую советскую песню

Алексей Рыбников через суд добился удаления песни «Бу-ра-ти-но» из Apple Music

Стриминг-сервису Apple Music предписали ограничить доступ и возможность скачивания композиции «Бу-ра-ти-но» из культового советского фильма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

По информации источника, Мосгорсуд удовлетворил иск советского и российского композитора Алексея Рыбникова. Известно, что за исполнение решения суда будет ответственен Роскомнадзор.

«Прекратить размещение, распространение и иное использование песни "Бу-ра-ти-но" из фильма "Приключения Буратино"», — говорится в документах.

Кроме того, под запрет попали еще 247 композиций из разных советских фильмов, которые принадлежат авторству Рыбникова.

В апреле 2025 года стало известно, что Рыбников подал в суд на платформы YouTube, Apple Music, «МТС Музыка», «Звук», «ВКонтакте» и «Яндекс Музыка».