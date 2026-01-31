Реклама

Спорт
21:13, 31 января 2026Спорт

CAS оставил в силе решение отдать россиянке место ирландской спортсменки на Олимпиаде

CAS подтвердил, что россиянка Олесик займет место ирландской саночницы на ОИ
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Дарья Олесик

Дарья Олесик . Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение отдать российской саночнице Дарье Олесик место ирландской спортсменки Эльзы Десмонд на Олимпиаде-2026. Об этом сообщается на сайте CAS.

Во время этапа Кубка мира в Оберхофе, который проходил с 16 по 18 января, Международная федерация санного спорта отдала квалификационное место на Олимпиаде Олесик. Изначально его получила Десмонд. Ирландская федерация санного спорта пыталась оспорить это решение в суде.

Выездная панель CAS отказалась удовлетворить апелляцию и подтвердила, что Олесик займет место на Олимпиаде. Суд отметил, что дело не попадает под его юрисдикцию, так как выездная панель рассматривает только споры, возникшие за 10 дней или во время Игр.

Помимо Олесик, Россию на предстоящей Олимпиаде представят еще 12 спортсменов. Все они выступят в нейтральном статусе.

Олимпиада-2026 пройдет в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

