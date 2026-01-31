Реклама

Военкор рассказал о дерзкой операции российских морпехов

Кадр: Telegram-канал Kotsnews

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что российские морпехи совершили дерзкую операцию, в ходе которой собрали разведданные. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Коц рассказал, что морпехи угнали два бронеавтомобиля HMMWV Вооруженных сил Украины (ВСУ). После этого, как отметил военкор, российские военные переоделись в форму украинских бойцов и заехали на территорию, подконтрольную ВСУ.

«Наши блокпосты были предупреждены, мы проехали мимо них, потом доехали до блокпоста противника, помахали им рукой, они нам махнули в ответ, и мы проехали, дальше взяли разведданные и прибыли в расположение», — сказал один из участников операции.

Ранее Коц сообщил, что в ночь на 30 января Российская армия нанесла массированный удар в зоне спецоперации. По его словам, цели были поражены в городе Запорожье и поселке Васильковка.

