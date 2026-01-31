В России назвали главный вопрос на переговорах по Украине

Топорнин назвал территориальный вопрос главным на переговорах по Украине

Российская и украинская делегации настроены на достижение результата на переговорах в Абу-Даби, но на таком уровне нельзя решить главный вопрос — территориальный. Об этом заявил руководитель Центра европейской информации Николай Топорнин в разговоре с Ura.ru.

«Территория — это ключевой вопрос и для России, и для Украины. Из-за этого переговоры не продвигаются», — сказал Топорнин. По его словам, в Абу-Даби делегации будут обсуждать технические вопросы, например, удары по энергетике.

Другим спорным вопросом на переговорах Топорнин назвал гарантии безопасности после достижения мирного соглашения. Он добавил, что также сторонам важно решить, на каких принципах будет работать Запорожская атомная электростанция. Полностью завершить конфликт можно только при личном контакте президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, подчеркнул руководитель Центра европейской информации.

Встреча группы по безопасности Россия — США — Украина пройдет 1 февраля в Абу-Даби. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает оставаться открытой для переговорного процесса.