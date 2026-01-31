Голый мужчина попытался затащить сотрудницу клиники в машину средь бела дня

В Индии мужчина без одежды попытался затащить женщину в свою машину

В индийском штате Карнатака голый мужчина напал на сотрудницу частной клиники и попытался затащить ее свой автомобиль. Об этом сообщает газета Vartha Bharati.

Инцидент произошел 24 января в Бангалоре. Сотрудница больницы рассказала в соцсетях, что шла по улице, когда рядом остановилась машина, в которой сидел мужчина без одежды. Он начал требовать, чтобы та села в салон, и несколько раз попытался силой заставить ее сделать это. В итоге женщине удалось убежать.

Пострадавшая отдельно отметила, что все происходило средь бела дня на глазах у множества свидетелей. Однако никто не попытался помочь ей, а один мужчина лишь посмеялся.

После того как пост женщины стал распространяться в сети, полиция Бангалора начала расследование. Индианка, в свою очередь, раскритиковала людей, которые поспешили назвать ее историю выдумкой. Она заявила, что подобное отношение преуменьшает угрозы, которым могут подвергнуться женщины.

Ранее сообщалось, что в Тайване голая женщина выскочила из автомобиля посреди дороги. Оказалось, что она поссорилась с возлюбленным.