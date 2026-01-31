Первая ракетка мира белоруска Соболенко оценила поражение в финале Australian Open

Соболенко о поражении от Рыбакиной в финале AO: Стоило быть более агрессивной

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко оценила поражение в финале Australian Open (AO) от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Ее слова приводит ТАСС.

«Не знаю, может, стоило быть более агрессивной на своей подаче, оказывать на нее больше давления. Но она играла невероятно, делала виннерсы, я допустила пару невынужденных ошибок», — заявила Соболенко. Она добавила, что соперница показала великолепный теннис, в то время как она сама — не очень умный.

Ранее 31 января в финале женского одиночного разряда AO Рыбакина обыграла Соболенко в трех сетах — 4:6, 6:4, 4:6. При этом в третьем сете белоруска вела 3:0, но упустила преимущество.

Рыбакина, являющаяся пятой ракеткой мира, выиграла второй турнир серии «Большого шлема» в карьере. До этого она побеждала на Уимблдоне в 2022 году.

Соболенко занимает первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) с октября 2024 года. На ее счету четыре победы на турнирах серии «Большого шлема».