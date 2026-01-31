Shot: Российские военные нанесли удар по укрытию ВСУ на купянском направлении

Российские военные обнаружили укрытие бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом стало известно Shot.

Сообщается, что ВСУ планировали атаковать позиции Российской армии в районе населенного пункта Подолы и спрятались в лесополосе. Однако российские военные нашли укрытие благодаря следам на снегу, которые оставили украинские бойцы, и нанесли по ним удар из минометов и при помощи беспилотников.

В результате ВСУ потеряли около 20 военных.

Ранее сообщалось, что украинская армия атаковала Россию четырьмя авиационными бомбами, все они были сбиты. Также средства противовоздушной обороны сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 47 беспилотников.

Перед этим Минобороны России сообщило об уничтожении безэкипажного катера ВСУ. Украинские войска используют их при попытках нанесения ударов по объектам российской портовой инфраструктуры.