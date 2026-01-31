Реклама

09:47, 31 января 2026Спорт

Российский баскетболист установил рекорд в НБА

Баскетболист Демин установил рекорд среди новичков в НБА по трехочковым броскам
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Rob Gray-Imagn Images / Reuters

Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Демин установил новый рекорд среди новичков в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), реализовавших хотя бы один трехочковый бросок в 34 матчах подряд. Об этом сообщает ESPN.

Баскетболист набрал 11 очков в матче против «Юты Джаз». До этого Демин делил достижение с Руди Фернандесом (2008/2009, «Портленд») и Лэндри Шэметом (2018/2019, «Филадельфия»), на счету которых трехочковые броски в 33 матчах подряд. Встреча завершилась победой «Бруклина» со счетом 109:99.

Ранее Демин набрал 18 очков в матче регулярного чемпионата против «Орландо Мэджик». Россиянин установил рекорд «Бруклина» по числу набранных очков в овертайме.

26 июня 2025 года Демин стал первым российским игроком, попавшим в топ-10 задрафтованных баскетболистов НБА. «Бруклин» выбрал его под восьмым номером. Россиянин — первый игрок в истории НБА с буквой «Ё» на джерси.

