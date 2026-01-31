Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:26, 31 января 2026Ценности

Съемку Собчак в полупрозрачном наряде оценили в сети фразой «голая вечеринка во МХАТе»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @xenia_sobchak

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак показала кадры с новой откровенной фотосессии и подверглась насмешкам в сети. Пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя знаменитость предстала перед камерой в телесной юбке и черном корсете, оформленном полупрозрачными вставками и кружевами на лифе. Кроме того, она позировала в кожаных сапогах с высокими голенищами и двойным поясом на талии. При этом телезвезда дополнила свой эффектный образ широким чокером, длинными серьгами и ярким макияжем.

Снимки с момента публикации набрали 68,4 тысячи лайков. Пользователи сети оценили их следующими фразами: «Скоро голая вечеринка во МХАТе», «Ксения Анатольевна опять исполняет», «Тяга к разврату сильнее интеллекта. Под соусом высокого вкуса можно подать даже самую дикую дичь», «Это эпизоды из ролевых игр с мужем?», «Катафалк вернулся в другом образе».

Ранее сообщалось, что муж Собчак, режиссер Константин Богомолов занял место ректора Школы-студии МХАТ после ухода Игоря Золотовицкого. Выпускники учебного учреждения обратились с открытым письмом к министру культуры России Ольге Любимовой и попросили отменить его назначение. По их мнению, такой выбор «категорически нарушает традиции преемственности», существующие на протяжении поколений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кличко обратился к украинцам с тревожным заявлением из-за масштабного блэкаута

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Образ 46-летней Кейт Хадсон на показе Armani раскритиковали в сети

    В России сняли запрет на экспорт бензина для производителей

    Съемку Собчак в полупрозрачном наряде оценили в сети фразой «голая вечеринка во МХАТе»

    Орбан назвал свою сторону в конфликте России и Украины

    Житель Подмосковья едва не лишился полового органа из-за пластиковой бутылки

    В Петербурге нашли 300-метровую «сосульку»

    Еще одна федерация допустила российских спортсменов с флагом и гимном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok