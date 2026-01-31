Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:05, 31 января 2026Бывший СССР

Слова Зеленского о переносе встречи России и Украины в Абу-Даби опровергли

ТАСС: Встречу России и Украины в Абу-Даби 1 февраля никто не отменял
Мария Винар

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Источник ТАСС опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о переносе встречи России и Украины в Абу-Даби. Комментарий опубликован на сайте агентства.

Собеседник журналистов заявил, что встречу никто не отменял, и информация о ее переносе пока не поступала.

Ранее Зеленский сообщил, что встреча делегаций России и Украины в Объединенных Арабских Эмиратах, которая должна состояться 1 февраля, может быть перенесена. Он считает, что причиной этого вероятно послужит напряженная ситуация между США и Ираном.

23-24 января в столице ОАЭ Абу-Даби прошли переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, следующая встреча запланирована на 1 февраля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал условие решения территориального вопроса

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Слова Зеленского о переносе встречи России и Украины в Абу-Даби опровергли

    Назван фаворит главного боя UFC 325

    Директор Долиной высказался о ситуации с ее квартирой фразой «вопрос закрыт»

    Визовые центры Японии откроются в Москве и Санкт-Петербурге

    В Германии прояснили позицию по возможному бойкоту сборной ЧМ-2026

    В Мурманске полностью восстановили электроснабжение

    Премьер-министр Словакии принял отставку упоминающегося в деле Эпштейна советника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok