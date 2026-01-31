Слова Зеленского о переносе встречи России и Украины в Абу-Даби опровергли

ТАСС: Встречу России и Украины в Абу-Даби 1 февраля никто не отменял

Источник ТАСС опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о переносе встречи России и Украины в Абу-Даби. Комментарий опубликован на сайте агентства.

Собеседник журналистов заявил, что встречу никто не отменял, и информация о ее переносе пока не поступала.

Ранее Зеленский сообщил, что встреча делегаций России и Украины в Объединенных Арабских Эмиратах, которая должна состояться 1 февраля, может быть перенесена. Он считает, что причиной этого вероятно послужит напряженная ситуация между США и Ираном.

23-24 января в столице ОАЭ Абу-Даби прошли переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, следующая встреча запланирована на 1 февраля.