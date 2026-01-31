Тарасова оценила возвращение Валиевой

Татьяна Тарасова: Так, как Валиева, в спорт никто не возвращался

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила возвращение на соревнования Камилы Валиевой. Ее слова приводит ТАСС.

«Так никто не возвращался, она владеет всеми элементами, которыми владела раньше. Она очень выросла, стала другой, а прыгает так же легко и многооборотно», — заявила Тарасова.

Тренер добавила, что Валиева совсем не боится и показывает лучшие прыжки. «Я хотела бы, чтобы она вообще по-новому засверкала. Очень важно, какая будет программа и что в ней будет делаться», — отметила она.

Ранее 31 января Валиева приняла участие в чемпионате России по прыжкам. Фигуристка приняла участие как в личных, так и в парных соревнованиях — она выступала вместе с Марком Кондратюком. В обоих прокатах она выполнила четверной тулуп.

23 января Тарасова заявила, что история Валиевой заслуживает экранизации. «Считаю, если это действительно случится, Камила должна сама исполнить главную роль», — сказала Тарасова.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву, провалившую допинг-тест, на четыре года. Результаты фигуристки аннулировали с 25 декабря 2021-го, из-за этого сборная России лишилась золота Олимпиады в Пекине в командных соревнованиях.