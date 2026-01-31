Реклама

Спорт
16:15, 31 января 2026Спорт

В Подмосковье простились с утонувшим в Босфоре пловцом Свечниковым

В Одинцово простились пловцом Николаем Свечниковым
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

С пловцом Николаем Свечниковым простились в Подмосковье, сообщает Telegram-канал Shot.

Отпевание прошло в Церкви Владимирской иконы Божией Матери на Лайковском кладбище в Одинцово. Проститься со спортсменом пришли более 60 его близких и друзей. Тело Свечникова доставили в Россию из Турции неделю назад.

Российский пловец исчез во время заплыва через Босфор в Турции 24 августа 2025 года. Местные власти проводили поисковые работы в районе пролива, однако они не увенчались успехом. Тело Свечникова удалось обнаружить 20 января 2026 года в районе острова Галатасарай в Босфоре, в пяти километрах от места старта рокового заплыва. На опознание сразу же отправились родители пловца. Позднее его личность подтвердила ДНК-экспертиза.

