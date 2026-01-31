Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:39, 31 января 2026Бывший СССР

В ВСУ раскрыли эффективную тактику российских военных в зоне СВО

NYT: Российские военные пользуются брешами в обороне ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Россия использовала бреши в линии обороны Украины для оперативного продвижения на Запорожском направлении. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на капитана Вооруженных сил Украины (ВСУ) и командира 1-го отдельного штурмового полка (ОШП) Дмитрия Филатова.

«Это была катастрофа», — описал ситуацию в районе Гуляйполе Филатов. Он добавил, что подразделения, обороняющие Гуляйполе, не докладывали об отступлении со своих позиций из-за страха репрессий.

Как отмечается в материале, из-за атак Вооруженных сил РФ по линии фронта Киеву не хватает войск для одинаковой защиты каждого из секторов, что создает бреши, через которые российские силы могут легко продвигаться вперед за позиции украинцев.

26 декабря сообщалось, что российские бойцы заняли командный пункт ВСУ в Гуляйполе. Украинские командиры сбежали оттуда, в спешке оставив ноутбуки, средства связи, оперативные карты и секретные материалы. Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская военная служба правопорядка проводит расследование по факту потери командного пункта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сошел с ума на апогее отчаяния». В Европе оценили призыв Зеленского убивать по 50 тысяч русских

    Власти признали поездки россиян в Дубай «привычными расходами»

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Когда может начаться масштабный конфликт

    Одна страна увеличила поставки российской нефти в 16 раз за год

    В ВСУ раскрыли эффективную тактику российских военных в зоне СВО

    Погодные условия парализовали логистику ВСУ

    Украина ночью ударила по России беспилотниками

    Ларионов оценил Олимпиаду без российских хоккеистов

    Инвестор раскрыл способ получить выгоду из 100 тысяч рублей

    Хирург развеял пять мифов об уменьшении груди

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok