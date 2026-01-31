Реклама

В России назвали виновника масштабного отключения электроэнергии на Украине

Военный эксперт Перенджиев назвал Зеленского виновником блэкаута на Украине
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Виновником масштабного отключения электроэнергии на Украине является президент страны Владимир Зеленский и его команда. Такое мнение выразил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в разговоре с изданием «Абзац».

По словам эксперта, украинские власти решились на блэкаут в условиях постоянных потерь на фронте и нежелания мирного населения участвовать в конфликте. «Со стороны Украины это попытка настроить мирное население против России еще сильнее. (...) Украинские власти открытым текстом намекают — хватит прятаться по норам, идите воевать, разогреетесь на линии боевого соприкосновения», — прокомментировал Перенджиев отключение электроэнергии в стране.

Ранее Зеленский заявил, что блэкаут произошел из-за технологических причин на линиях между энергосистемами Украины и Молдавии. Украинский лидер назвал главной задачей стабилизацию ситуации.

О том, что на Украине произошло масштабное отключение электроэнергии, стало известно ранее 31 января. Отмечалось, что из-за блэкаута в некоторых регионах республики начались перебои с отоплением и водой.

