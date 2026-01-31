Реклама

Возможную воскресную встречу по Украине в ОАЭ прокомментировали

РИА Новости: Ясности по поводу встречи по Украине в ОАЭ 1 февраля нет
Екатерина Щербакова
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Возможное проведение встречи по урегулированию украинского конфликта в воскресенье, 1 февраля, в столице Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Абу-Даби прокомментировал источник РИА Новости.

«Ясность по поводу встречи пока отсутствует, как и по ее формату», — заявил источник агентства.

Министерство иностранных дел (МИД) ОАЭ на данный момент тоже не выпускало заявления с подтверждением созыва следующего раунда российско-украинских переговоров.

Ранее стало известно о том, что Россия и Украина заключили устное «джентльменское соглашение» на период сильных морозов. В свою очередь президент СОединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп еще 29 января заявил о том. что российский лидер Владимир Путин согласился временно приостановить удары по Киеву и другим городам Украины.

