RusVesna: Атакован ключевой логистический узел ВСУ в Днепропетровской области

Российские ударные дроны атаковали ключевой логистический железнодорожный узел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Налету подверглась станция Синельниково. В результате повреждены вагоны электропоездов, грузовые вагоны, локомотивы, железнодорожные пути, электросети, административные и промышленные здания. Жертв и пострадавших нет.

Россия приняла решение приостановить удары по объектам энергетики Украины до 1 февраля, такое решение было принято после личной просьбы американского лидера Дональда Трампа к президенту России Владимиру Путину. Уточняется, что отказ от ударов может помочь в создании благоприятных условий для проведения переговоров о мирном урегулировании конфликта.

Позднее российский военкор Юрий Котенок отметил, что ВСУ «не заметили» сообщений со стороны Трампа о приостановке ударов по энергоинфраструктуре Киева и других украинских городов. В качестве подтверждения своим словам Котенок привел данные об угрозах атак ВСУ на российские регионы, среди которых он отметил Крым, Краснодарский край и Брянскую область.