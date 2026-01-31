Выступавшая за Россию дочь Тутберидзе стала знаменосцем Грузии на Олимпиаде

Диана Дэвис, дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, станет знаменосцем сборной Грузии на церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года в Италии. Об этом сообщается на сайте олимпийского комитета Грузии.

На мероприятии вместе с ней флаг страны понесет фигурист Лука Берулава. Церемония пройдет на миланском стадионе «Сан-Сиро».

Дэвис выступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным. До 2024 года пара представляла Россию. Берулава выступает в парном катании с Анастасией Метелкиной, которая также ранее представляла Россию.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля. Россияне не примут участия в церемонии открытия турнира.