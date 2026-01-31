Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
12:42, 31 января 2026Спорт

Выступавшая за Россию дочь Тутберидзе стала знаменосцем Грузии на Олимпиаде

Дочь тренера Тутберидзе Дэвис станет знаменосцем сборной Грузии на Олимпиаде
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Диана Дэвис

Диана Дэвис. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Диана Дэвис, дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, станет знаменосцем сборной Грузии на церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года в Италии. Об этом сообщается на сайте олимпийского комитета Грузии.

На мероприятии вместе с ней флаг страны понесет фигурист Лука Берулава. Церемония пройдет на миланском стадионе «Сан-Сиро».

Дэвис выступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным. До 2024 года пара представляла Россию. Берулава выступает в парном катании с Анастасией Метелкиной, которая также ранее представляла Россию.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля. Россияне не примут участия в церемонии открытия турнира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Россию авиабомбами

    Власти признали поездки россиян в Дубай «привычными расходами»

    НАТО создает банк «для войны с Россией» на 100 миллиардов долларов. Когда может начаться масштабный конфликт

    В столице Молдавии случился блэкаут из-за Укрианы

    Машина с пятью людьми протаранила дом в российском регионе

    Выступавшая за Россию дочь Тутберидзе стала знаменосцем Грузии на Олимпиаде

    Под контроль России перешли еще два населенных пункта в зоне СВО

    Отказ Зеленского от поездки в Москву объяснили

    Подросток выжил после падения с 16 этажа в Подмосковье

    Дети 102-летних супругов раскрыли секрет их долголетия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok