Авербух оценил возвращение Валиевой

Илья Авербух: Видно, что Камила Валиева работает, набирает форму

Хореограф Илья Авербух оценил возвращение российской фигуристки Камилы Валиевой, отбывшей четырехлетнюю дисквалификацию, на лед. Об этом сообщает РИА Новости.

«Видно, что она работает, набирает форму. Ни о каких прогнозах сейчас не может быть и речи», — заявил Авербух. Он добавил, что впереди у спортсменки много работы.

Ранее возвращение Валиевой оценила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.«Она очень выросла, стала другой, а прыгает так же легко и многооборотно», — заявила специалист.

Валиева вернулась к соревнованиям 31 января, выступив на чемпионате мира по прыжкам. Спортсменка показала худший результат в полуфинале.