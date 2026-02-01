Реклама

20:30, 1 февраля 2026

Авербух оценил возвращение Валиевой

Илья Авербух: Видно, что Камила Валиева работает, набирает форму
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Хореограф Илья Авербух оценил возвращение российской фигуристки Камилы Валиевой, отбывшей четырехлетнюю дисквалификацию, на лед. Об этом сообщает РИА Новости.

«Видно, что она работает, набирает форму. Ни о каких прогнозах сейчас не может быть и речи», — заявил Авербух. Он добавил, что впереди у спортсменки много работы.

Ранее возвращение Валиевой оценила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.«Она очень выросла, стала другой, а прыгает так же легко и многооборотно», — заявила специалист.

Валиева вернулась к соревнованиям 31 января, выступив на чемпионате мира по прыжкам. Спортсменка показала худший результат в полуфинале.

