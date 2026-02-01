Реклама

Спорт
18:07, 1 февраля 2026Спорт

Бразилец сломал обе ноги в бою на турнире UFC

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Алекс Волкановски и Диего Лопес

Алекс Волкановски и Диего Лопес. Фото: Lynne Sladky / AP

Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Диего Лопес сломал обе ноги в бою против австралийца Алекса Волкановски на турнире UFC 325. Об этом в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) сообщил представитель Лопеса Джейсон Хаус.

«Иногда ты на вечеринке после боя, а иногда в отделении неотложной помощи», — заявил Хаус. Он не раскрыл подробности повреждений.

Лопес и Волкановски провели бой в ночь на 1 февраля. Австралиец победил единогласным решением судей.

Ранее руководство UFC отменило поединок на турнире UFC 324 из-за подозрительных ставок. Бой между Майклом Джонсоном и Энтони Эрнандесом сняли с карда за часы до старта события в Лас-Вегасе.

