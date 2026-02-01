Никиту Кучерова признали первой звездой месяца в НХЛ

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан первой звездой января в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

В минувшем месяце нападающий провел 13 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин забросил 9 шайб и сделал 22 результативные передачи.

Второй звездой месяца стал чешский форвард «Бостон Брюинс» Давид Пастрняк, в активе которого 5 голов и 20 передач в 14 матчах. Тройку лучших игроков месяца замкнул канадский защитник Эдмонтон Ойлерс Эван Бушар (8 голов и 15 передач в 15 матчах).

32-летний Кучеров выступает в НХЛ с 2013 года. Все это время он играет за «Тампу», в составе которой дважды брал Кубок Стэнли.