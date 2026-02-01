Нурмагомедов спрогнозировал победителя чемпионата мира-2026 по футболу

Нурмагомедов назвал сборную Испании фаворитом чемпионата мира-2026 по футболу

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Al Arabiya English спрогнозировал победителя чемпионата мира по футболу 2026 года.

Экс-спортсмен назвал фаворитами сборные Испании и Франции. При этом он подчеркнул, что не болеет за эти команды. Он также отметил Португалию с ее сильной молодой командой.

Ранее суперкомпьютер Opta назвал сборную Испании фаворитом чемпионата мира по футболу 2026 года. К числу остальных претендентов на титул Opta также отнес команды Англии, Аргентины, Бразилии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Португалии и Франции.

США, Мексика и Канада примут чемпионат мира в 2026 году. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в 16 городах трех стран. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.