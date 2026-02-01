Реклама

Россиянка побывала в супермаркете Турции и раскрыла цены на продукты

Алина Черненко

Фото: Enez Selvi / Shutterstock / Fotodom

Живущая в Турции россиянка побывала в супермаркете Антальи и раскрыла цены на базовый набор продуктов. Цифрами она поделилась в личном блоге «Мама на Море | Турция и путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что недавно общалась с друзьями, которые живут в Аланье, но регулярно ездят в Россию по делам. После очередного возвращения с родины ее знакомые заявили, что в Турции снова стало дешевле.

«Тут просто наложились два фактора: курс рубля к лире резко укрепился (1 лира равна 1,85 рубля) и в России с текущего года увеличился НДС. Поэтому если переводить турецкие цены в рубли и сравнивать их с текущими ценами в России (после увеличения НДС), то, наверное, у нас действительно стало дешевле», — отметила блогерша.

Она рассказала, что в турецком супермаркете 30 куриных яиц в пересчете на российскую валюту стоят около 175 рублей, куриная тушка — 113 рублей за килограмм, пачка макарон — 37 рублей, килограмм картофеля — 19 рублей, килограмм твердого сыра — 480 рублей, килограмм говяжьего фарша — 890 рублей, пять литров подсолнечного масла — 685 рублей, а литр молока — 89 рублей.

«Это базовый набор продуктов, которые постоянно в ходу. Фрукты и овощи я писать не буду, так как покупаем мы их на рынке, и они всегда были в Турции дешевле», — добавила автор.

Ранее российская туристка отдохнула в Турции и удивилась росту цен на проживание и услуги. Путевка в курортную страну обошлась ее семье в 172 тысячи рублей.

