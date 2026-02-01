Реклама

20:00, 1 февраля 2026Спорт

СКА проиграл седьмой матч подряд и установил клубный антирекорд в КХЛ

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Петербургский СКА проиграл седьмой матч подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Петербуржцы на выезде уступили московскому ЦСКА. Основное время матча завершилось со счетом 2:2, в овертайме заброшенных шайб не было, а в серии буллитов были сильнее москвичи.

СКА проиграл седьмой матч подряд. Это новый клубный антирекорд. Последнюю победу СКА одержал 16 января, обыграв на выезде «Шанхай Дрэгонс» (5:2).

СКА набрал 54 очка в 50 матчах. Команда занимает восьмое место в Западной конференции. Эта позиция позволяет сыграть в плей-офф.

