СКА проиграл седьмой матч подряд и установил клубный антирекорд в КХЛ

СКА проиграл седьмой матч подряд, установив клубный антирекорд в КХЛ

Петербургский СКА проиграл седьмой матч подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Петербуржцы на выезде уступили московскому ЦСКА. Основное время матча завершилось со счетом 2:2, в овертайме заброшенных шайб не было, а в серии буллитов были сильнее москвичи.

СКА проиграл седьмой матч подряд. Это новый клубный антирекорд. Последнюю победу СКА одержал 16 января, обыграв на выезде «Шанхай Дрэгонс» (5:2).

СКА набрал 54 очка в 50 матчах. Команда занимает восьмое место в Западной конференции. Эта позиция позволяет сыграть в плей-офф.