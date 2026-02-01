Реклама

06:39, 1 февраля 2026

Российскую военную базу близ Финляндии якобы начали восстанавливать

Yle: Россия якобы восстанавливает петрозаводскую военную базу близ Финляндии
Юлия Мискевич
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Россия в прошлом году якобы начала модернизацию петрозаводского гарнизона советских времен. Об этом сообщает Yle со ссылкой на спутниковые снимки.

«Поросшая травой территория была расчищена, ​​и туда приехала техника. Теперь там планируется строительство новых казарм, что позволит значительно увеличить численность войск», — говорится в публикации.

Уточняется, что работы продвигаются и в Кандалакше.

Ранее глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в интервью сербской газете «Политика» заявил, что у России нет причин для военного конфликта с Европой. Сенатор заявил, что заявления европейских политиков о «российской угрозе» — это предлог для скорейшего включения Украины в НАТО.

