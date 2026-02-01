Стало известно о возможном обходе Россией ограничений на применение Starlink

Директор ЦКЕМИ Кашин: России нужно нарастить ресурсы для взлома Starlink

Россия гипотетически может взломать терминалы сети Starlink, чтобы обойти блокировки на ее применение для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), однако для этого необходимо нарастить ресурсы. Об этом рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин, передает «Взгляд».

«У нас пока нет собственной низкоорбитальной системы связи. Starlink остается ключевым преимуществом [Вооруженных сил Украины] ВСУ. Видимо, России придется направить большие ресурсы на цифровой взлом терминалов, чтобы мимикрировать под те, что внесены в белый список», — отметил исследователь.

При этом Кашин подчеркнул, что меры американского миллиардера Илона Маска нанесут урон и ВСУ, осложнив для них связь.

Ранее на Украине выразили мнение, что Вооруженные силы России смогут продолжить использование Starlink на своих ударных БПЛА в обход введенных ограничений в работе систем на территории Украины. Также российский военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук указал, что Киев разрушает собственную систему управления, отключая системы Starlink.