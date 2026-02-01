Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:38, 1 февраля 2026Наука и техника

Стало известно о возможном обходе Россией ограничений на применение Starlink

Директор ЦКЕМИ Кашин: России нужно нарастить ресурсы для взлома Starlink
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Scott Peterson / Getty Images

Россия гипотетически может взломать терминалы сети Starlink, чтобы обойти блокировки на ее применение для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), однако для этого необходимо нарастить ресурсы. Об этом рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин, передает «Взгляд».

«У нас пока нет собственной низкоорбитальной системы связи. Starlink остается ключевым преимуществом [Вооруженных сил Украины] ВСУ. Видимо, России придется направить большие ресурсы на цифровой взлом терминалов, чтобы мимикрировать под те, что внесены в белый список», — отметил исследователь.

При этом Кашин подчеркнул, что меры американского миллиардера Илона Маска нанесут урон и ВСУ, осложнив для них связь.

Ранее на Украине выразили мнение, что Вооруженные силы России смогут продолжить использование Starlink на своих ударных БПЛА в обход введенных ограничений в работе систем на территории Украины. Также российский военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук указал, что Киев разрушает собственную систему управления, отключая системы Starlink.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал условие решения территориального вопроса

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Туристка сломала руку во время прыжка с подъемника в Подмосковье и попала на видео

    Россиянин с захваченного США танкера рассказал о походах в туалет под дулом автомата

    На Западе заявили о смене тактики Китая по Тайваню из-за чистки военных

    Валиева показала худший результат в полуфинале чемпионата России по прыжкам

    Российские войска уничтожили более 40 логистических платформ ВСУ

    Эпштейн называл политику Зеленского «комедийным шоу»

    Россиянка пострадала в результате ракетного обстрела приграничного города

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok