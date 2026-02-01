Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
16:51, 1 февраля 2026Спорт

Тарасова оценила выбор дочери Тутберидзе знаменосцем Грузии на Олимпиаде

Тарасова заявила, что вынос знамени на Олимпиаде — достижение фигуристки Дэвис
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Диана Дэвис и Глеб Смолкин

Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фото: Maddie Meyer / Getty Images

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила то, что дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе Диана Дэвис станет знаменосцем сборной Грузии на церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года в Италии. Ее слова приводит Sport24.

Тарасова заявила, что это событие для спортсменки — огромное и ответственное достижение. Тренер назвала Дэвис «очень хорошей девочкой, работягой страшной, умненькой и хорошим ребенком», выразив искреннюю радость за ее успехи.

Вместе с Дэвис флаг страны понесет фигурист Лука Берулава. Церемония пройдет на миланском стадионе «Сан-Сиро».

Дэвис выступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным. До 2024 года пара представляла Россию. Берулава выступает в парном катании с Анастасией Метелкиной, которая также ранее представляла Россию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал условие решения территориального вопроса

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Туристка сломала руку во время прыжка с подъемника в Подмосковье и попала на видео

    Россиянин с захваченного США танкера рассказал о походах в туалет под дулом автомата

    На Западе заявили о смене тактики Китая по Тайваню из-за чистки военных

    Валиева показала худший результат в полуфинале чемпионата России по прыжкам

    Российские войска уничтожили более 40 логистических платформ ВСУ

    Эпштейн называл политику Зеленского «комедийным шоу»

    Россиянка пострадала в результате ракетного обстрела приграничного города

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok