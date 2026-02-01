Тарасова оценила выбор дочери Тутберидзе знаменосцем Грузии на Олимпиаде

Тарасова заявила, что вынос знамени на Олимпиаде — достижение фигуристки Дэвис

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила то, что дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе Диана Дэвис станет знаменосцем сборной Грузии на церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года в Италии. Ее слова приводит Sport24.

Тарасова заявила, что это событие для спортсменки — огромное и ответственное достижение. Тренер назвала Дэвис «очень хорошей девочкой, работягой страшной, умненькой и хорошим ребенком», выразив искреннюю радость за ее успехи.

Вместе с Дэвис флаг страны понесет фигурист Лука Берулава. Церемония пройдет на миланском стадионе «Сан-Сиро».

Дэвис выступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным. До 2024 года пара представляла Россию. Берулава выступает в парном катании с Анастасией Метелкиной, которая также ранее представляла Россию.