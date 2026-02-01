Реклама

17:45, 1 февраля 2026

Вице-чемпионка мира оценила шансы российских лыжников взять медали на Олимпиаде

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Дарья Непряева

Дарья Непряева. Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Вице-чемпионка мира по лыжным гонкам Наталья Матвеева оценила шансы россиян Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева завоевать медаль на зимних Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам бывшей спортсменки, надежда есть. «У Савелия, мне кажется, есть все шансы зацепить медаль на длинной дистанции. Даше Непряевой, я думаю, можно попробовать попасть в шестерку сильнейших», — заявила Матвеева.

Ранее шансы Коростелева и Непряевой взять медали на Олимпиаде оценил норвежский журналист Ян Петтер Салтведт. По его мнению, Коростелев может претендовать на подиум на дистанции 10 километров.

Коростелев и Непряева завоевали олимпийские квоты и смогут выступить в Италии. 21 января Международный олимпийский комитет (МОК) официально пригласил их на Игры-2026. Российские лыжники будут соревноваться в нейтральном статусе.

